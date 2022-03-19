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    «Трактор» сравнял счет в серии четвертьфинала Кубка Гагарина c «Салаватом Юлаевым»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор Салават Юлаев
    Челябинский «Трактор» одержал домашнюю победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» (4:1) во втором матче четвертьфинала Кубка Гагарина.

    «Трактор»
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    «Трактор»

    В составе победителей отличились Алексей Бывальцев, Виталий Кравцов, Лукаш Седлак и Никита Тертышный.

    Единственную шайбу уфимцев забросил Динар Хафизуллин.

    КХЛ. Восток. 1/2 финала конференций. Второй матч
    «Трактор» (Челябинск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)
    Голы: Бывальцев — 1 (бол., Ткачев, Тертышный), 24:01 — 1:0. Кравцов — 3 (бол., Гика, Бэйлен), 24:54 — 2:0. Хафизуллин — 1 (бол., Шмелев, Кадейкин), 38:38 — 2:1. Седлак — 3 (Гика), 55:24 — 3:1. Тертышный — 2 (п.в., Гика), 57:26 — 4:1.Вратари: Вилл — Шарыченков (56:54 — 57:26)Броски: 39 (7+21+11) — 18 (6+6+6)Штраф: 10 — 8

    Благодаря этой победе «Трактор» сравнял счет в серии — 1:1. Третий матч противостояния состоится 21 марта в Уфе.

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