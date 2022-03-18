Капитан «Металлурга»: Нужно в хоккей играть, а не бегать и бездумно биться

Капитан «Металлурга»прокомментировал разгромное домашнее поражение от(1:8) в первом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина.

«Сказать, что не все получилось в сегодняшнем матче, это ничего не сказать. Вообще ничего не получилось.

Сразу в первой смене пятиминутное удаление, пропустили голы. Не об этом мы договаривались и не об этом мы мечтали.

Разницы нет какой счёт, 1:8 или 0:1. Игра проиграна, потом никто и не вспомнит, как она закончилась. Позитивный момент в том, что послезавтра следующий матч.

Перехитовали соперника почти в три раза? За хиты голы не засчитывают. Поэтому нужно в хоккей играть, не бегать и бездумно биться. Это тоже нужно, но нужно делать все с головой. А иначе это 1:8.

Да вроде неплохое большинство, забили, и моменты были. Не знаю. И лед был свободный. С большинством все было более-менее нормально», — цитирует Яковлева пресс-служба «Металлурга».