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    Капитан «Металлурга»: Нужно в хоккей играть, а не бегать и бездумно биться

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Металлург Мг Авангард КХЛ
    Капитан «Металлурга» Егор Яковлев прокомментировал разгромное домашнее поражение от «Авангарда» (1:8) в первом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина.

    Егор Яковлев
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    Егор Яковлев

    «Сказать, что не все получилось в сегодняшнем матче, это ничего не сказать. Вообще ничего не получилось.

    Сразу в первой смене пятиминутное удаление, пропустили голы. Не об этом мы договаривались и не об этом мы мечтали.

    Разницы нет какой счёт, 1:8 или 0:1. Игра проиграна, потом никто и не вспомнит, как она закончилась. Позитивный момент в том, что послезавтра следующий матч.

    Перехитовали соперника почти в три раза? За хиты голы не засчитывают. Поэтому нужно в хоккей играть, не бегать и бездумно биться. Это тоже нужно, но нужно делать все с головой. А иначе это 1:8.

    Да вроде неплохое большинство, забили, и моменты были. Не знаю. И лед был свободный. С большинством все было более-менее нормально», — цитирует Яковлева пресс-служба «Металлурга».

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