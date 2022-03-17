«Салават Юлаев» с победы начал серию с «Трактором»

«Салават Юлаев» Фото: globallookpress.com
В составе уфимской команды заброшенной шайбой отметился Степан Санников (22-я минута).
Голкипер «Салавата Юлаева» Александр Шарыченков отразил 24 броска и записал на свой счет первый «сухой» матч в нынешнем розыгрыше плей-офф.
КХЛ. Кубок Гагарина. 1/2 финала конференций. Восток. Первый матч
«Трактор» (Челябинск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Гол: Санников — 2 (Картаев, Тихонов), 21:20 — 0:1Вратари: Вилл (58:59) — ШарыченковБроски: 24 (6+6+12) — 16 (6+7+3)Штраф: 2 — 4
Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу уфимской команды. Следующая встреча пройдет 19 марта в Челябинске.