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    «Салават Юлаев» с победы начал серию с «Трактором»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Трактор
    Челябинский «Трактор» потерпел домашнее поражение от уфимского «Салавата Юлаева» (0:1) в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ.

    «Салават Юлаев»
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    «Салават Юлаев»

    В составе уфимской команды заброшенной шайбой отметился Степан Санников (22-я минута).

    Голкипер «Салавата Юлаева» Александр Шарыченков отразил 24 броска и записал на свой счет первый «сухой» матч в нынешнем розыгрыше плей-офф.

    КХЛ. Кубок Гагарина. 1/2 финала конференций. Восток. Первый матч
    «Трактор» (Челябинск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
    Гол: Санников — 2 (Картаев, Тихонов), 21:20 — 0:1Вратари: Вилл (58:59) — ШарыченковБроски: 24 (6+6+12) — 16 (6+7+3)Штраф: 2 — 4

    Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу уфимской команды. Следующая встреча пройдет 19 марта в Челябинске.

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