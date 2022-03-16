Лямся: Все команды Гатиятулина играют с огромным желанием

Томи Лямся Фото: globallookpress.com
Команды начнут серию 1/4 финала Кубка Гагарина матчем 17 марта.
«Могу лишь выразить огромное уважение этому специалисту. Как вы и сказали, мы сыграем в третий раз за пять лет.
Впервые это было, когда я только начинал работать в Уфе, и в той серии мы уступили "Трактору" в седьмом матче. Уже тогда был виден почерк тренера соперника.
Все команды Гатиятулина играют с огромным желанием и отлично выполняют его установку, это о многом говорит», — цитирует тренера пресс-служба «Салавата».