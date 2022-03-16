Лямся: Все команды Гатиятулина играют с огромным желанием

Главный тренер «Салавата Юлаева»высоко оценил работув роли главного тренера

Команды начнут серию 1/4 финала Кубка Гагарина матчем 17 марта.

«Могу лишь выразить огромное уважение этому специалисту. Как вы и сказали, мы сыграем в третий раз за пять лет.

Впервые это было, когда я только начинал работать в Уфе, и в той серии мы уступили "Трактору" в седьмом матче. Уже тогда был виден почерк тренера соперника.

Все команды Гатиятулина играют с огромным желанием и отлично выполняют его установку, это о многом говорит», — цитирует тренера пресс-служба «Салавата».