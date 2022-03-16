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    Лямся: Все команды Гатиятулина играют с огромным желанием

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Салават Юлаев Трактор КХЛ
    Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся высоко оценил работу Анвара Гатиятулина в роли главного тренера «Трактора».

    Томи Лямся
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    Томи Лямся

    Команды начнут серию 1/4 финала Кубка Гагарина матчем 17 марта.

    «Могу лишь выразить огромное уважение этому специалисту. Как вы и сказали, мы сыграем в третий раз за пять лет.

    Впервые это было, когда я только начинал работать в Уфе, и в той серии мы уступили "Трактору" в седьмом матче. Уже тогда был виден почерк тренера соперника.

    Все команды Гатиятулина играют с огромным желанием и отлично выполняют его установку, это о многом говорит», — цитирует тренера пресс-служба «Салавата».

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