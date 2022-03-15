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    Третьяк: Рассматриваем варианты турниров и товарищеских матчей с Белоруссией

    Хоккей Сборная России Сборная Белоруссии
    Президент ФХР Владислав Третьяк сообщил, что хоккейные интересы России и Белоруссии совпадают.

    Владислав Третьяк
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    Владислав Третьяк

    15 марта состоялась рабочая встреча руководителей хоккейных федераций двух стран.

    «Интересы хоккейной России и хоккейной Беларуси полностью совпадают. Нам надо играть, готовить хоккеистов в системе национальных сборных.

    Поэтому мы рассматриваем разные варианты турниров и товарищеских матчей, которые могут быть организованы как в нашей стране, так и в Беларуси.

    Естественно, что взаимодействие будет идти не только на уровне главных сборных, но и между молодежными, юниорскими командами.

    Встреча получилась очень плодотворной и конструктивной, наметили много аспектов для сотрудничества. Между Россией и Беларусью — полное взаимопонимание.

    Обмен опытом и стремление к взаимной игровой практике — важные составляющие хоккейного процесса, работы по развитию нашего любимого вида спорта, которая продолжается в обеих странах», — заявил Третьяк пресс-службе ФХР.

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