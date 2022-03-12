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    Квартальнов: Мы проиграли «Авангарду» в страсти, они были позаряженнее

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    Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал шестую игру первого раунда плей-офф против «Авангарда» (0:2).

    Дмитрий Квартальнов
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    Дмитрий Квартальнов

    Казанский клуб уступил в серии со счетом 2-4 и завершил выступление в плей-офф.

    «0 голов, тяжело, конечно, победить, надо было забивать, надо было переворачивать, сожалению, не получилось.

    Мы можем все, что угодно говорить, давайте так скажу, мы проиграли им в страсти, которая была им присуща, они были позаряженнее.

    Но своей молодёжью я доволен, наши молодые ребята сыграли хорошо, на пределе. Не хватило агрессии такой, знаете, быть неистовым что ли, они делали это, мы нет.

    Я уже в общем говорю. Вы имеете в виду сегодняшнюю игру? Если бы первый период мы не провалили, мы не хотели так сыграть, хотели по-другому, но получилось так, что это первая игра где нас перебросали. Вся такая вышла, ну не получилось.

    Мы искали, мы играли в 3 звена, играли на пределе. У нас все-таки те же Сафонов и Воронков очень много времени провели на площадке, может быть чуть свежести не хватило.

    Ещё раз говорю, если бы мы так играли в первом периоде, поднагрузили защитников, может быть, что-то было бы. Опять же говорю, там кураж, как во вторую игру, они кураж поймали, мы в меньшинстве пропустили.

    Тяжело уже было, все могло бы быть, но вот не было такого, чтобы мы могли забить. Я этого не чувствовал», — приводит слова тренера «Спорт-экспресс».

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