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    Хартли: Все игроки «Авангарда» хотели сегодня победить любой ценой

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Авангард Ак Барс КХЛ
    Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвел итоги победой шестой встречи в первом раунде плей-офф с «Ак Барсом» (2:0).

    Боб Хартли
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    Боб Хартли

    «Отличная командная победа вышла, и когда говорят, что хоккей командный спорт, сегодня, наверное, лучшее тому подтверждение, каждый выполнял свою работу прекрасно, каждый играл отлично, с энергией, даже не спрашивайте, откуда они ее брали, особенно защитники, все было очень непросто.

    Забросили в большинстве, здорово нейтрализовали меньшинство. Телегин в концовке второго периода забросил крайне важную шайбу, счет стал 2:0, и этот гол был важен и для нас, и, в свою очередь, он сыграл роль и для игроков соперника, посеял определенные сомнения в их головах.

    В третьем периоде мы тоже здорово действовали, отстояли, не знаю, сколько у них было голевых моментов, но думаю, что не так много.

    Почему мы сыграли так хорошо сегодня? Ответ очень простой, к 6 матчу, когда мы готовили, очень мало разбирали видео, с "Ак Барсом" мы встречаемся уже третий раз на протяжении 4 сезонов, поэтому мы говорим ребятам, что секретов уже никаких не осталось, мы очень хорошо знаем друг друга.

    Но прекрасные воспоминания рождаются из прекрасных матчей и прекрасных встреч. Мы всегда с большой гордостью представляем наш клуб, и ребята сегодня действительно это сделали. Мы здорово катались, важную шайбу в большинстве забросили, очень важно выстояли в меньшинстве во втором периоде, когда у нас, можно сказать, три наших топовых защитника сидели в штрафном боксе, и при этом мы не пропускаем.

    Это, конечно же, потрясающе. В третьем, если посмотреть, мы все старались, действовали дисциплинированно и все стремились к тому, чтобы все-таки одержать эту победу.

    Мы уже в Казани были так много раз, они приезжали сюда, в принципе, не так много, что остается говорить игрокам. Мы лишь какие-то короткие наставления дали. Все наши игроки хотели сегодня победить любой ценой, во что бы то ни стало, выкладывались полностью на льду, поэтому я считаю, что победа заслуженная», — приводит слова Хартли «Спорт-Экспресс».

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