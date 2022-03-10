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    Лямся: Думаю, что в серии с «Трактором» будем в качестве андердога

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Салават Юлаев Сибирь КХЛ
    Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся подвел итоги пятого матча серии первого раунда плей-офф против «Сибири» (3:2).

    Томи Лямся
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    Томи Лямся

    «В первые 20 минут команда словно боялась играть. Все прекрасно понимали, что сегодня есть реальный шанс завершить серию дома.

    Второй период разительно отличался от первого, как будто на лед вышла другая команда. У нас все получалось, мы здорово провели вторые 20 минут.

    В тот момент, когда счет стал 3:0, случилось два непредсказуемых, несчастных для нашей команды отскока от борта.

    С каждым днем команда растет, играет все лучше и лучше. Я очень рад, что имею возможность тренировать такую команду», — приводит слова тренера сайт клуба.

    Лямся также высказался о предстоящей серии плей-офф с «Трактором».

    «Перед первой встречей с "Трактором" у меня будет более детальный ответ на этот вопрос, потому что весь фокус, все внимание были направлены на прохождение этой серии.

    Думаю, что в этой ситуации мы будем в качестве андердога, потому что у соперника сохранился весь состав.

    Прекрасно понимаем, какая это сильная команда. С другой стороны, возможно, это пойдет нам на пользу», — добавил тренер.

    «Салават Юлаев» выиграл серию с «Сибирью» со счетом 4-1 и вышел в полуфинал Восточной конференции, где сыграет с «Трактором».

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