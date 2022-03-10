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    «Ак Барс» в овертайме вырвал победу у «Авангарда»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Ак Барс
    «Ак Барс» в матче плей-офф КХО в овертайме одержал домашнюю победу над «Адмиралом» (4:3 ОТ). Счет в серии теперь составляет 3:2 в пользу «Авангарда».

    Вратарь «Ак Барса»
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    Вратарь «Ак Барса»

    У гостей в основное время дубль сделал Сергей Толчинский. Еще шайбу забросил Алексей Емелин.

    КХЛ. 1/4 финала конференций
    «Ак Барс» (Казань) — «Авангард» (Омск) — 4:3 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 1:0)
    Голы: Толчинский — 1 (Грицюк), 10:36 — 0:1. Галимов — 1 (бол., Зарипов, Журавлев), 15:36 — 1:1. Толчинский — 2 (Найт), 29:35 — 1:2. Кателевский — 1 (Журавлев), 34:33 — 2:2. Емелин — 1 (Телегин, Комаров), 35:34 — 2:3. Панюков — 1 (Уил, Кагарлицкий), 50:30 — 3:3. Кэмпфер — 2 (Кагарлицкий, Билялов), 65:31 — 4:3Вратари: Билялов — ГрубецШтраф: 8 — 12Броски: 37 (8+13+10+6) — 30 (12+10+6+2)Счет в серии: 2-3

    У хозяев по голу в свой актив записали Артем Галимов, Дмитрий Кателевский и Кирилл Панюков.

    В овертайме казанцам победу принес точный бросок Стивена Кампфера.

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