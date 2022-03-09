Вайсфельд о Кузьменко: Интересно узнать у Жамнова, почему не взяли в сборную лучшего снайпера КХЛ

Бывший генеральный менеджер ряда клубов КХЛвысказался о снайперах, не попавших в сборную России на Олимпиаду-2022.

«В пятерке лучших бомбардиров Кубка Гагарина сейчас находятся Кузьменко, Окулов и Бурдасов, не попавшие в состав нашей сборной на Олимпиаду-2022. Для них это стало дополнительным стимулом?

Я бы очень хотел верить, что это так и есть. Потому что если они настоящие спортсмены, то в такие моменты своей карьеры и должны стремиться доказывать всем, чего они стоят.

Особенно Окулов меня в первом раунде радует. Я его за последний год часто критиковал. Потому что Константин играл за ЦСКА просто как хороший форвард, и не более того.

А вот в этой серии он сыграл как настоящий лидер. И от Окулова именно такой игры ждут в атаке.

Что касается Кузьменко, Андрей и в регулярке был одним из лучших, и сейчас очень хорошо играет.

Это ведущий игрок СКА. Единственное, хочется взглянуть на него в поединках с более статусными соперниками, нежели минчане и "Спартак".

В моем понимании, Кузьменко надо было брать и на Олимпиаду. Но у тренерского штаба было другое мнение.

По-хорошему после окончания Игр надо было дать Жамнову время все проанализировать, а потом устроить пресс-конференцию, где он мог бы обстоятельно ответить на все вопросы. В том числе и по Кузьменко в частности, и по атаке сборной в целом. Ведь мы забили меньше всех.

Наверное, были какие-то серьезные аргументы не брать в сборную лучшего снайпера КХЛ, интересно было бы о них узнать», — сказал Вайсфельд «Матч ТВ».