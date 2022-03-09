Хартли: Некоторое отчаяние, которое испытывали игроки «Ак Барса», пошло им на пользу

Главный тренер «Авангарда»прокомментировал поражение от(2:3 ОТ) в четвертом матче серии плей-офф КХЛ.

«Хороший матч — были и взлеты, и падения, и разные эмоции во всех трех периодах. У соперника нужный игрок оказался с шайбой в нужное время, и получился победный гол.

Думаю, некоторое отчаяние, которое испытывали игроки "Ак Барса", пошло им на пользу, сыграло на руку. Такова природа человека, но они сыграли хорошо.

Когда матч переходит в овертайм, нужен всего один момент с ничейной шайбой. У нас были моменты, которые мы не смогли довести до гола. У Кагарлицкого это получилось.

Мы знаем, что наши игроки в хорошей форме, мы могли выдержать один, два, три овертайма. Сегодня повезло сопернику, они победили заслуженно.

Что касается большинства, у нас не так много попыток, но мы уверены в ребятах. Знаем, что можем улучшить этот компонент.

Наверное, в этой серии он не самый ключевой, поскольку противник серьезный, он опасен и в равных составах.

Ребят просто нужно поддержать, может, в следующем матче мы забьем два или три гола в большинстве», — приводит слова Хартли официальный сайт КХЛ.