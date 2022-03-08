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    СКА одержал четвертую победу над минским «Динамо» в серии плей-офф КХЛ

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Минск СКА
    СКА в матче 1/8 плей-офф КХЛ в четвертый раз обыграл минское «Динамо». Игра закончилась со счетом 4:3.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Первый период завершился нулевой ничьей, а основная развязка наступила в третьем, где было заброшено 5 шайб.

    В составе «армейцев» по шайбе в свой актив записали Андрей Кузьменко, Никита Гусев, Марат Хуснутдинов и Артем Швец-Роговой.

    У гостей дважды отметился Мальте Стремвалль и одну шайбу забросил Адам Альмквист.

    КХЛ. Запад. 1/4 финала конференций. Четвертый матч
    «Динамо» (Минск) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:4 (0:0, 1:1, 2:3)
    Голы: Стремвалль — 2 (бол., Альмквист, Бек), 31:21 — 1:0. Кузьменко — 5 (бол., Бурдасов, Лехтонен), 36:02 — 1:1. Альмквист — 1 (бол., Стремвалль), 41:13 — 2:1. Гусев — 3 (бол., Кузьменко, Бурдасов), 46:26 — 2:2. Хуснутдинов — 1 (Галимов, Волков), 50:47 — 2:3. Швец-Роговой — 1 (Воробьев), 52:51 — 2:4. Стремвалль — 3, 59:29 — 3:4Вратари: Колосов (58:37) — ЮханссонШтраф: 14 — 8Броски: 21 (11+5+5) — 33 (8+14+11)

    Счет в серии составил 4:0 в пользу клуба из Санкт-Петербурга.

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