СКА одержал четвертую победу над минским «Динамо» в серии плей-офф КХЛ

в матче 1/8 плей-офф КХЛ в четвертый раз обыграл минское. Игра закончилась со счетом 4:3.

Первый период завершился нулевой ничьей, а основная развязка наступила в третьем, где было заброшено 5 шайб.

В составе «армейцев» по шайбе в свой актив записали Андрей Кузьменко, Никита Гусев, Марат Хуснутдинов и Артем Швец-Роговой.

У гостей дважды отметился Мальте Стремвалль и одну шайбу забросил Адам Альмквист.

КХЛ. Запад. 1/4 финала конференций. Четвертый матч «Динамо» (Минск) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:4 (0:0, 1:1, 2:3) Голы: Стремвалль — 2 (бол., Альмквист, Бек), 31:21 — 1:0. Кузьменко — 5 (бол., Бурдасов, Лехтонен), 36:02 — 1:1. Альмквист — 1 (бол., Стремвалль), 41:13 — 2:1. Гусев — 3 (бол., Кузьменко, Бурдасов), 46:26 — 2:2. Хуснутдинов — 1 (Галимов, Волков), 50:47 — 2:3. Швец-Роговой — 1 (Воробьев), 52:51 — 2:4. Стремвалль — 3, 59:29 — 3:4Вратари: Колосов (58:37) — ЮханссонШтраф: 14 — 8Броски: 21 (11+5+5) — 33 (8+14+11)

Счет в серии составил 4:0 в пользу клуба из Санкт-Петербурга.