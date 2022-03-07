Хет-трик Зернова помог «Металлургу» одержать победу над «Барысом»

Магнитогорскийобыграл казахстанскийв четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года со счётом 5:2 (2:1, 3:1, 0:0).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились нападающий Денис Зернов (хет-трик), а также защитник Григорий Дронов и шведский форвард Линус Виделль. У «Барыса» отличились нападающие Линдей Вей и Якоб Берглунд.

КХЛ «Барыс» (Нур-Султан) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:5 (1:2, 1:3, 0:0) Голы: Зернов — 1 (Карпов, Дронов), 5:08 — 0:1. Зернов — 2 (Маклюков, Хультстрем), 11:32 — 0:2. Вей — 1 (бол., Морроу, Юрчо), 15:21 — 1:2. Зернов — 3 (Карпов), 21:24 — 1:3. Дронов — 3 (Майе, Лайпсик), 22:42 — 1:4. Виделль — 2, 35:16 — 1:5. Берглунд — 2 (Каник, Морроу), 37:06 — 2:5Вратари: Ортио — КошечкинШтраф: 10 — 16Броски: 22 (8+9+5) — 35 (12+17+6)Судьи: Белов, Беляев

«Металлург» одержал третью победу в серии первого раунда плей-офф КХЛ на Востоке и ведёт в ней со счётом 3-1. Следующая встреча состоится в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» и пройдёт в среду, 9 марта. Стартовое вбрасывание — в 17:00 по московскому времени.