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    Хет-трик Зернова помог «Металлургу» одержать победу над «Барысом»

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    Магнитогорский «Металлург» обыграл казахстанский «Барыс» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года со счётом 5:2 (2:1, 3:1, 0:0).

    Денис Зернов
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    Денис Зернов

    В составе победителей заброшенными шайбами отметились нападающий Денис Зернов (хет-трик), а также защитник Григорий Дронов и шведский форвард Линус Виделль. У «Барыса» отличились нападающие Линдей Вей и Якоб Берглунд.

    КХЛ
    «Барыс» (Нур-Султан) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:5 (1:2, 1:3, 0:0)
    Голы: Зернов — 1 (Карпов, Дронов), 5:08 — 0:1. Зернов — 2 (Маклюков, Хультстрем), 11:32 — 0:2. Вей — 1 (бол., Морроу, Юрчо), 15:21 — 1:2. Зернов — 3 (Карпов), 21:24 — 1:3. Дронов — 3 (Майе, Лайпсик), 22:42 — 1:4. Виделль — 2, 35:16 — 1:5. Берглунд — 2 (Каник, Морроу), 37:06 — 2:5Вратари: Ортио — КошечкинШтраф: 10 — 16Броски: 22 (8+9+5) — 35 (12+17+6)Судьи: Белов, Беляев

    «Металлург» одержал третью победу в серии первого раунда плей-офф КХЛ на Востоке и ведёт в ней со счётом 3-1. Следующая встреча состоится в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» и пройдёт в среду, 9 марта. Стартовое вбрасывание — в 17:00 по московскому времени.

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