Разин: «Северсталь» никогда не играет в открытый хоккей, мы играем по ситуации

Главный тренер «Северстали»прокомментировал второй победный матч в серии первого раунда плей-офф против московского(4:3).

«Предполагали, что "Динамо" начнет очень активно, так и получилось. Провели две хорошие контратаки, забили в большинстве. Потом я не скажу, что расслабились, "Динамо" забило и вернулось в игру.

Опять же, хорошо забили в большинстве, и вообще, хотел бы в сегодняшней игре похвалить бригады большинства и меньшинства. Третий период начали очень хорошо и уверенно, но этот гол нелепый пропустили, нервная концовка, хорошо, что выстояли. Всех ребят с победой.

Почему Дмитрия Шугаева выпустили с первых минут? Ну, во-первых, вы же спрашивали в прошлую игру, я думаю, что и вы надеялись, что он сыграет. Парень достиг определенного уровня, так закапывать не хочется, но получилось еще хуже по его психологии.

На то он и хоккеист, думаю, выкарабкается. А так, я думаю, ответ очевиден. Подъяпольский в прошлую игру потратил очень много эмоций, хотели дать передохнуть немножко, но еще раз повторю, и дать Шугаеву почувствовать, но видно было, что он нервничает и поэтому поменяли.

Во втором перерыве ребятам говорил то, у нас был план на игру, и мы его придерживались. Начали очень хорошо, до третьего гола, вот этого рикошета, мы играли очень хорошо. Мысль пробежала, что у "Динамо" и моментов то не было до этого гола.

А потом еще раз, я прошлый раз говорил, что гол придает положительные эмоции, плюс мы играем здесь в гостях, сегодня и болельщиков много было, и они погнали до трибун, у нас команда молодая.

Ну просто, играли по счету, выиграть — выиграли. Ну был навал, да, там, может быть, один такой ярко выраженный момент был у Галиева, а так были броски, мы подчищали. Считаю, что хорошо сыграли третий период.

Да я не скажу, что мы играли прям в откат в такой ярко выраженный. Мы старались, если вы пересмотрите начало третьего периода, мы больше владели инициативой, больше играли в чужой зоне, просто "Динамо" побежало, мы начали откидываться, где-то сменки переигрывали, 4 пятерка меньше стала играть, это накладывалось, конечно.

И нервное состояние за результат где-то чуть-чуть сильнее откидывались на проброс, когда можно было потише. Из микро таких моментов и состояло, на то мы и молодая команда, приобретаем опыт.

Да не готовы мы в открытый хоккей играть, мы никогда не играем в открытый хоккей. У нас есть определенная тактика, я не буду ее развернуто рассказывать. Мы никогда не играем в откат ярко выраженный, мы играем по ситуации», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».