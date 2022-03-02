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    «Северсталь» обыграла московское «Динамо»

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    «Северсталь» в гостях обыграла московское «Динамо» (6:3) в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина.

    Вячеслав Подъяпольский
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    Вячеслав Подъяпольский

    В составе победителей отметились Якоб Стенквист, Макар Хабаров, Даниил Вовченко, Егор Морозов, Йоонас Няттинен и Игорь Гераськин.

    Вячеслав Войнов, Станислав Галиев и Иван Игумнов забивали у москвичей.

    КХЛ. 1/4 финала конференций
    «Динамо М» (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 3:6 (0:2, 2:2, 1:2)
    Голы: Стенквист — 1 (бол., Пилипенко), 5:48 — 0:1. Хабаров — 1 (Макеев, Гуслистов), 16:56 — 0:2. Войнов — 1 (Шипачев), 24:18 — 1:2. Галиев — 1 (бол., Линдберг, Войнов), 26:47 — 2:2. Вовченко — 1 (бол., Гераськин, Пилипенко), 30:10 — 2:3. Морозов — 1 (Няттинен, Хлыстов), 32:20 — 2:4. Няттинен — 1 (Лишка, Морозов), 45:24 — 2:5. Игумнов — 1 (Фисенко), 56:19 — 3:5. Гераськин — 1 (п.в., Думбадзе), 59:42 — 3:6Вратари: Бочаров (Еременко, 32:20, 58:21 — 59:42) — ПодъяпольскийШтраф: 14 — 6Броски: 32 (9+13+10) — 29 (15+9+5)

    4 марта состоится вторая игра. Она пройдет в Москве.

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