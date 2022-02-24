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    Шипачёв и Галиев сыграют за «Динамо» в первом звене. Это первый их матч после Олимпиады

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    Сегодня, 24 февраля, в Москве на «ВТБ Арене — имени Аркадия Чернышёва» состоится контрольный матч, в котором московское «Динамо» встретится с нур-султанским «Барысом». Начало матча — в 13:00 мск.

    Станислав Галиев
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    Станислав Галиев

    Динамовцы объявили состав на игру, форварды Вадим Шипачёв и Станислав Галиев впервые после Олимпиады сыграют за «бело-голубых».

    Бочаров (Ерёменко);

    Миронов — Войнов, Галиев — Шипачёв — О’Делл;

    Белов — Сергеев, Фёдоров — Линдберг — Рашевский;

    Прибыльский — Волков, Яковлев — Фисенко — Игумнов;

    Новиков — Ефремов, Клинкхаммер — Якимов — Муранов.

    Обе команды продолжают подготовку к плей-офф Континентальной хоккейной лиги. «Динамо» сыграет в первом раунде с «Северсталью», «Барыс» встретится с «Металлургом».

    В начале февраля КХЛ объявила о досрочном завершении регулярного чемпионата. Участники плей-офф определялись по проценту набранных очков.

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