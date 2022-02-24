Шипачёв и Галиев сыграют за «Динамо» в первом звене. Это первый их матч после Олимпиады

Сегодня, 24 февраля, в Москве на «ВТБ Арене — имени Аркадия Чернышёва» состоится контрольный матч, в котором московскоевстретится с нур-султанским. Начало матча — в 13:00 мск.

Динамовцы объявили состав на игру, форварды Вадим Шипачёв и Станислав Галиев впервые после Олимпиады сыграют за «бело-голубых».

Бочаров (Ерёменко);

Миронов — Войнов, Галиев — Шипачёв — О’Делл;

Белов — Сергеев, Фёдоров — Линдберг — Рашевский;

Прибыльский — Волков, Яковлев — Фисенко — Игумнов;

Новиков — Ефремов, Клинкхаммер — Якимов — Муранов.

Обе команды продолжают подготовку к плей-офф Континентальной хоккейной лиги. «Динамо» сыграет в первом раунде с «Северсталью», «Барыс» встретится с «Металлургом».

В начале февраля КХЛ объявила о досрочном завершении регулярного чемпионата. Участники плей-офф определялись по проценту набранных очков.