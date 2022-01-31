проведет два контрольных матча с. Встречи пройдут в Москве 12 и 14 февраля.

❗ Контрольные матчи в феврале

«Сибирь» проведет два контрольных матча с ЦСКА в Москве 12 и 14 февраля.

Информация о возможных трансляциях будет сообщена дополнительно. pic.twitter.com/qGq5FJPjjy — Hockey Club Sibir (@hcsibir) January 31, 2022

Ранее Континентальная хоккейная лига объявила о решении не проводить матчи во время олимпийской паузы. КХЛ провела опрос среди клубов на тему того, готовы ли они проводить матчи во время паузы в чемпионате на время Олимпийских игр в Пекине.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Хоккейный турнир начнётся 9 февраля, в первом матче сыграют сборные России и Швейцарии (начало — в 11:40 мск).