Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
❗ Контрольные матчи в феврале— Hockey Club Sibir (@hcsibir) January 31, 2022
«Сибирь» проведет два контрольных матча с ЦСКА в Москве 12 и 14 февраля.
Информация о возможных трансляциях будет сообщена дополнительно. pic.twitter.com/qGq5FJPjjy
Ранее Континентальная хоккейная лига объявила о решении не проводить матчи во время олимпийской паузы. КХЛ провела опрос среди клубов на тему того, готовы ли они проводить матчи во время паузы в чемпионате на время Олимпийских игр в Пекине.
Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Хоккейный турнир начнётся 9 февраля, в первом матче сыграют сборные России и Швейцарии (начало — в 11:40 мск).