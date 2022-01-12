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    Матч «Витязь» — «Барыс» отменен из-за коронавируса

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Коронавирус в спорте КХЛ Витязь Барыс
    Как сообщила пресс-служба КХЛ, матч «Витязь» — «Барыс» отменен из-за коронавируса. В составе подольской команды 8 положительных ковид-тестов.

    Игроки «Витязя»
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    Игроки «Витязя»

    «По состоянию на вечер 12 января у четырех хоккеистов и четырех представителей "Витязя" ПЦР-тесты на коронавирус показали положительный результат. С целью недопущения распространения в КХЛ COVID-19 Лига приняла решение не проводить матч "Витязь" — "Барыс". Решение о возможности провести указанный матч в более поздний срок будет принято дополнительно», — говорится в сообщении.

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