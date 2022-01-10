«Сибирь» по буллитам обыграла «Амур»

на выезде обыгралав матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2 Б.

На шайбы Руслана Педана и Радана Ленца гости ответили точными бросками Александра Шарова и Олега Ли. Решающий буллит реализовал нападающий Ник Шор.

«Сибирь» набрала 57 очков в 48 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» идет девятым — 46 очков после 50 игр.

КХЛ Регулярный чемпионат «Амур» (Хабаровск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 2:3 Б (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 0:1) Победный буллит: ШорВратари: Бартошак (58:48 — 59:37) — КрасоткинШтраф: 8-10Броски: 35 (9+13+11+2) — 27 (7+6+14+0)

В следующем матче «Сибирь» на выезде сыграет с «Адмиралом» (12 января), а «Амур» — с «Сибирью» (19 января).