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    «Сибирь» по буллитам обыграла «Амур»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Амур Сибирь
    «Сибирь» на выезде обыграла «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2 Б.

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    На шайбы Руслана Педана и Радана Ленца гости ответили точными бросками Александра Шарова и Олега Ли. Решающий буллит реализовал нападающий Ник Шор.

    «Сибирь» набрала 57 очков в 48 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» идет девятым — 46 очков после 50 игр.

    КХЛ Регулярный чемпионат
    «Амур» (Хабаровск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 2:3 Б (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 0:1)
    Победный буллит: ШорВратари: Бартошак (58:48 — 59:37) — КрасоткинШтраф: 8-10Броски: 35 (9+13+11+2) — 27 (7+6+14+0)

    В следующем матче «Сибирь» на выезде сыграет с «Адмиралом» (12 января), а «Амур» — с «Сибирью» (19 января).

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