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    НХЛ. Гол Михеева принес «Торонто» победу над «Эдмонтоном», девятая подряд виктория «Питтсбурга»

    В ночь на 6 января в регулярном чемпионате НХЛ прошли два поединка

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    «Питтсбург»

    «Торонто» — «Эдмонтон» 4:2

    В составе победителей отличились Джон Таварес, Ти Джей Броди, Илья Михеев и Александр Керфут. Для Михеева эта шайба стала третьей в сезоне. У проигравших голы забили Брендан Перлини и Леон Драйзайтль.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Торонто» — «Эдмонтон» — 4:2 (2:2, 0:0, 2:0)
    Голы: Таварес — 14 (Нюландер, Керфут), 4:25 — 1:0. Перлини — 2 (Сивиур, Террис), 9:58 — 1:1. Драйзайтль — 26 (Ямамото, Фогеле), 11:12 — 1:2. Броди — 3 (Нюландер, Мэттьюс), 19:32 — 2:2. Михеев — 3 (бол.), 51:25 — 3:2. Керфут — 5 (п.в.), 59:45 — 4:2Вратари: Кэмпбелл — Смит (58:25 — 59:45)Штраф: 2-4Броски: 33 (15+7+11) — 30 (9+8+13)

    «Торонто» набрал 46 очков и идет шестым на Востоке. У «Эдмонтона» 38 очков и восьмая позиция на Западе.

    «Торонто» — «Эдмонтон» 4:2

    «Питтсбург» — «Сент-Луис» 5:3

    В составе победителей дубль сделал Брайан Раст, по голу забили Сидни Кросби, Эван Родригес и Брок Макгинн. У проигравших шайбы забросили Брэйден Шенн, Джордан Кайру и Колтон Парэйко. Владимир Тарасенко отдал голевую передачу.

    Отметим, что «пингвинз» добыли девятую победу подряд.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Питтсбург» — «Сент-Луис» — 5:3 (0:0, 2:3, 3:0)
    Голы: Шенн — 5 (бол., Крюг), 20:20 — 0:1. Кайру — 13 (Тарасенко, Фолк), 28:45 — 0:2. Раст — 6 (бол., Родригес, Летанг), 33:30 — 1:2. Парэйко — 4 (Шенн, Перунович), 33:49 — 1:3. Раст — 7 (Кросби, Гюнтцель), 35:46 — 2:3. Кросби — 5 (Гюнтцель, Марино), 52:23 — 3:3. Родригес — 14 (бол., Летанг, Раст), 52:35 — 4:3. Макгинн — 9 (Блюгерс, Эштон-Риз), 58:21 — 5:3Вратари: Десмит (Джерри, 33:49) — Биннингтон (58:43)Штраф: 4-22Броски: 41 (14+11+16) — 29 (7+15+7)

    Обе команды имеют по 43 очка. «Питтсбург» идет седмьмы на Востоке, а «Сент-Луис» — третьим на Западе.

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