Матч «Автомобилиста» с «Йокеритом» перенесен

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков сообщил, что выездной матч чемпионата КХЛ с «Йокеритом» перенесен на более поздний срок из-за сомнительных анализов на коронавирус.

«Согласно правилам, перед выездом за рубеж все команды должны проходить тестирование. У нас есть некоторое количество сомнительных результатов, и, зная строгость финских ковид-протоколов, мы посоветовались с коллегами из "Йокерита" и КХЛ и решили на всякий случай перенести этот матч на более позднюю дату, которую сейчас обсуждаем с коллегами», — цитирует Рябкова ТАСС.

Матч «Йокерит» — «Автомобилист» должен был состояться завтра, 3 января.

Финский клуб в 45 играх набрал 60 очков и занимает третье место в Западной конференции. «Автомобилист», у которого 40 баллов после 44 матчей, идет девятым на Востоке.