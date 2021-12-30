Тардиф раскрыл некоторые подробности проведения нового МЧМ-2022

Глава Международной федерации хоккеярассказал о принципе проведения нового МЧМ-2022.

«Игроки, которым к лету исполнится 20 лет, смогут принять участие в турнире. Ведь он пройдёт в этом же сезоне, никаких перемен не будет. На турнире будет выступать та же возрастная группа. Если бы перенос был на следующий сезон, то это другое дело. Но мы хотим провести турнир где-то в конце сезона. Говорим об июне, но обсуждения ещё идут. Главное, он состоится в этом году, так что составы будут те же.

Пока не знаю, пройдёт ли новый МЧМ-2022 в "пузыре", или нет. Мы бы хотели провести нормальный турнир, поэтому и обсуждаем июнь, думаем, что ситуация к тому времени улучшится», — сказал Тардиф в интервью «Чемпионату».