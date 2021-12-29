Фетисов: Думаю, молодежный чемпионат мира в принципе отменят

Двукратный олимпийский чемпион по хоккеюотреагировал на новость об отмене матча молодежного чемпионата мира-2022 между командами России и Словакии.

Сборной России засчитали техническое поражение в матче со Словакией со счетом 0:1. Причина — случай заражения коронавирусом в составе российской команды.

«Печальная история на самом деле. Даже в истории с допингом команду дисквалифицируют из-за трех спортсменов. А здесь из-за одного ковидного случая. Странная история.

Стоит ли остановить МЧМ? Приостанавливать уже нет смысла. Думаю, его в принципе отменят. Для меня спортивный принцип уже не является определяющим.

Все страдают. Надо предостерегаться от всего, но никто от этого не застрахован», — сказал Фетисов «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что ранее были отменены матчи Финляндия — Чехия и Швейцария — США. Командам Чехии и США, игроками которых были сданы положительные тесты на COVID-19, были засчитаны технические поражения.