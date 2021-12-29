Фазель о возможной отмене МЧМ-2022: Совет ИИХФ обсудит статус турнира

Почетный президент(ИИХФ)высказался о возможной отмене молодежного чемпионата мира по хоккею -2022.

Как стало известно «Спорт-Экспрессу», несколько хоккейных федераций, участвующих в молодежном чемпионате мира, обратились в ИИХФ с просьбой отменить турнир, поскольку он противоречит спортивным принципам.

Ранее техническое поражение из-за положительных тестов было присуждено США в матче со Швейцарией, чехам — в матче с Финляндией, а затем и России — в матче со Словакией.

«Кто-то спросил меня о том, что два российских игрока сдали положительный тест, но я этого не знаю.

Единственное, что я знаю, что Люк Тардиф попросил собрать совещание Совета ИИХФ, на котором будут обсуждать статус-кво турнира.

Да, думаю они будут обсуждать, разумно ли продолжать турнир. Через час или два вы узнаете больше» , — цитирует Фазеля «Чемпионат».