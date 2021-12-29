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    Фазель о возможной отмене МЧМ-2022: Совет ИИХФ обсудит статус турнира

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    Почетный президент Международной хоккейной федерации (ИИХФ) Рене Фазель высказался о возможной отмене молодежного чемпионата мира по хоккею -2022.

    Рене Фазель
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    Рене Фазель

    Как стало известно «Спорт-Экспрессу», несколько хоккейных федераций, участвующих в молодежном чемпионате мира, обратились в ИИХФ с просьбой отменить турнир, поскольку он противоречит спортивным принципам.

    Ранее техническое поражение из-за положительных тестов было присуждено США в матче со Швейцарией, чехам — в матче с Финляндией, а затем и России — в матче со Словакией.

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    • «Кто-то спросил меня о том, что два российских игрока сдали положительный тест, но я этого не знаю.

    Единственное, что я знаю, что Люк Тардиф попросил собрать совещание Совета ИИХФ, на котором будут обсуждать статус-кво турнира.

    Да, думаю они будут обсуждать, разумно ли продолжать турнир. Через час или два вы узнаете больше» , — цитирует Фазеля «Чемпионат».

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