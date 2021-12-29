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    Россия может вылететь с МЧМ-2022, если не наберет очки в матче с США

    Хоккей Молодежный чемпионат мира по хоккею Сборная России Сборная Словакии Сборная США
    Сборной России присудили поражение со счетом 0:1 в матче молодежного чемпионата мира против команды Словакии.

    Сборная России
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    Сборная России

    Матч был отменен из-за коронавируса у российского форварда Матвея Мичкова.

    Таблица группы В

    Швеция — 6 очков (2 матча), разность шайб — 9-3
    Россия — 3 (3), 7-9
    США — 3 (2), 4-3
    Швейцария — 3 (2), 3-4
    Словакия — 3 (3), 3-6

    Оставшиеся матчи:

    30 декабря: Швеция — США;
    31 декабря: Словакия — Швейцария;
    1 января: Швейцария — Швеция, США — Россия.

    Теперь сборной России обязательно нужно брать очки в матче с США, если он состоится (ковид был зафиксирован и у американских игроков).

    В противном случае вылет россиян с турнира очень вероятен. Это произойдет, если швейцарцы в оставшихся двух матчах наберут хотя бы очко. Если проиграют оба — Россия останется на четвертом месте.

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