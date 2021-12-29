Россия может вылететь с МЧМ-2022, если не наберет очки в матче с США

присудили поражение со счетом 0:1 в матче молодежного чемпионата мира против

Матч был отменен из-за коронавируса у российского форварда Матвея Мичкова.

Таблица группы В

Швеция — 6 очков (2 матча), разность шайб — 9-3

Россия — 3 (3), 7-9

США — 3 (2), 4-3

Швейцария — 3 (2), 3-4

Словакия — 3 (3), 3-6

Оставшиеся матчи:

30 декабря: Швеция — США;

31 декабря: Словакия — Швейцария;

1 января: Швейцария — Швеция, США — Россия.

Теперь сборной России обязательно нужно брать очки в матче с США, если он состоится (ковид был зафиксирован и у американских игроков).

В противном случае вылет россиян с турнира очень вероятен. Это произойдет, если швейцарцы в оставшихся двух матчах наберут хотя бы очко. Если проиграют оба — Россия останется на четвертом месте.