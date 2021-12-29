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    «Ак Барс» на выезде разгромил «Автомобилист», Галимов оформил дубль

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Ак Барс
    Екатеринбургский «Автомобилист» потерпел крупное поражение от казанского «Ак Барса» (1:5) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/22.

    «Ак Барс»
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    «Ак Барс»

    Дублем в ворота хозяев отличился Артем Галимов (4-я и 54-я минуты), еще по одной шайбе забросили Михаил Глухов (14), Илья Сафонов (16) и Марк Барберио (53).

    Единственный гол в составе «Автомобилиста» записал на свой счет Павел Куликов (59).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Ак Барс» (Казань) — 1:5 (0:3, 0:0, 1:2)
    Голы: Галимов — 5, 3:18 — 0:1. Глухов — 2 (Барберио), 13:08 — 0:2. Сафонов — 7 (Лукоянов), 15:18 — 0:3. Барберио — 1 (Зарипов, Лукоянов), 52:39 — 0:4. Галимов — 6 (Дыняк, Кэмпфер), 53:42 — 0:5. Куликов — 2 (бол., Рылов, Овчинников), 58:29 — 1:5Вратари: Шикин (Галкин, 13:08) — БиляловБроски: 31 (5+13+13) — 34 (15+12+7)Штраф: 16 — 14

    «Ак Барс» набрал 60 очков в 44 матчах и занимает 3-е место в Восточной конференции. «Автомобилист» потерпел 6-е поражение подряд и с 40 очками после 44 игр расположился на 9-й строчке Востока.

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