Россия может вылететь с МЧМ из-за «технаря» американцев

Встреча должна была пройти в ночь с 28 на 29 декабря, но была отменена из-за двух положительных текстов на ковид в команде США, которая отправилась на карантин.
После этого
Швеция — 6 очков (2 матча), разность шайб — 9-3
Россия — 3 (2), 7-8
Швейцария — 3 (2), 3-4
США — 3 (2), 3-3
Словакия — 0 (2), 2-6
Оставшиеся матчи:
30 декабря: Словакия — Россия, Швеция — США;
31 декабря: Словакия — Швейцария;
1 января: Швейцария — Швеция, США — Россия.
Если команда Сергея Зубова проиграет Словакии в основное время, то в случае, если швейцарцы наберут в матче со словаками очки, российской молодежке нельзя будет уступать американцам — иначе она вылетит с МЧМ.
До отмены матча действующих чемпионов мира расклады были иные: место в плей-офф сборной России было практически обеспечено.