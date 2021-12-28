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    Россия может вылететь с МЧМ из-за «технаря» американцев

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    Международная хоккейная федерация (ИИХФ) засчитала сборной США техническое поражение со счетом 0:1 в матче МЧМ со Швейцарией.

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    Сборная России

    Встреча должна была пройти в ночь с 28 на 29 декабря, но была отменена из-за двух положительных текстов на ковид в команде США, которая отправилась на карантин.

    После этого положение в группе В выглядит так:

    Швеция — 6 очков (2 матча), разность шайб — 9-3
    Россия — 3 (2), 7-8
    Швейцария — 3 (2), 3-4
    США — 3 (2), 3-3
    Словакия — 0 (2), 2-6

    Оставшиеся матчи:

    30 декабря: Словакия — Россия, Швеция — США;
    31 декабря: Словакия — Швейцария;
    1 января: Швейцария — Швеция, США — Россия.

    Если команда Сергея Зубова проиграет Словакии в основное время, то в случае, если швейцарцы наберут в матче со словаками очки, российской молодежке нельзя будет уступать американцам — иначе она вылетит с МЧМ.

    До отмены матча действующих чемпионов мира расклады были иные: место в плей-офф сборной России было практически обеспечено.

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