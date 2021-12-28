Россия может вылететь с МЧМ из-за «технаря» американцев

(ИИХФ) засчиталатехническое поражение со счетом 0:1 в матче МЧМ со

Встреча должна была пройти в ночь с 28 на 29 декабря, но была отменена из-за двух положительных текстов на ковид в команде США, которая отправилась на карантин.

После этого положение в группе В выглядит так:

Швеция — 6 очков (2 матча), разность шайб — 9-3

Россия — 3 (2), 7-8

Швейцария — 3 (2), 3-4

США — 3 (2), 3-3

Словакия — 0 (2), 2-6

Оставшиеся матчи:

30 декабря: Словакия — Россия, Швеция — США;

31 декабря: Словакия — Швейцария;

1 января: Швейцария — Швеция, США — Россия.

Если команда Сергея Зубова проиграет Словакии в основное время, то в случае, если швейцарцы наберут в матче со словаками очки, российской молодежке нельзя будет уступать американцам — иначе она вылетит с МЧМ.

До отмены матча действующих чемпионов мира расклады были иные: место в плей-офф сборной России было практически обеспечено.