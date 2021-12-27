Брагин назвал причины поражения СКА от «Амура»

Главный тренер СКАпрокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги от «Амура» (2:3), сообщает пресс-служба клуба.

«Хороший матч с двух сторон — обоюдоострый, с обилием моментов. Думаю, зрителям понравилось. Мы пропустили необязательные голы, поэтому и проиграли. Очень приятно было слышать здесь в Хабаровске поддержку наших болельщиков. Мы очень благодарны за это. Конечно, мы знали, что у соперника идёт серия поражений, что они выйдут от ножа, тем более против СКА», — сказал Брагин.

СКА занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе 60 очков после 43 проведённых матчей.