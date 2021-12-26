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    Плющев: Мичкову будет тяжело против 20-летних североамериканцев на МЧМ-2022

    Хоккей Сборная России Молодежный чемпионат мира по хоккею
    Известный специалист Владимир Плющев поделился мнением о 17-летнем нападающем молодежной сборной России Матвее Мичкове.

    Матвей Мичков в матче против Канады
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    Матвей Мичков в матче против Канады

    Мичков, как известно, попал в состав молодежной сборной России на МЧМ-2022. В контрольной игре против Канады (4:6) ему удалось забросить две шайбы.

    «Хоккей — командная игра. Мичков, безусловно, талантливый парень, но его чемпионат мира наступит только через год, 17-летнему парню будет тяжело против 20-летних североамериканцев. Они очень хорошо подготовлены.

    Хотя еще раз подчеркну, Матвей — очень талантливый парень, и его звездный час впереди», — приводит слова Плющева «Чемпионат».

    Молодежный чемпионат мира пройдет в Канаде с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года. В первом матче на турнире россияне сыграют с командой Швеции 27 декабря.

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