Кудашов: Поражение от «Сочи» встряхнуло команду, безусловно

Главный тренер «Динамо»поделился впечатлениями после победы над(7:1)

«Хочу поблагодарить болельщиков, они создали прекрасную атмосферу. Игра подстать. Движение было хорошее — это самое важное.

Несколько ключевых моментов: игра в большинстве и меньшинстве и ответственное отношение к голевым шансам.

Поражение от "Сочи" встряхнуло команду, безусловно. Те, кто не был в сборных, набирают игровой ритм, те, кто был в сборной, вздохнули немного и пришли в себя.

По двум играм оценивать Яковлева не хотелось бы. Он и тренировался немного. Но я не раз говорил, что мы доверяем молодежи, развиваем ее и смотрим.

Он неплохо себя проявил в "Динамо" Санкт-Петербург, у него есть скорость, бросок, желание. По двум матчам оценивать сложно, но то, что у Пети есть все качества, чтобы закрепиться здесь — это безусловно», — сказал Кудашов пресс-службе бело-голубых.