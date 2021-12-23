ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Россияне выиграли золото ОИ-2018Праздника не будет. НХЛ не отпустила своих игроков на Олимпиаду в Пекин
  • 21:56
    • «Динамо» отгрузило семь шайб «Автомобилисту»,
  • 20:44
    • Газизов: «Уфа» останется в РПЛ
  • 19:50
    • Нападающий «Зенита» Азмун интересен «Ньюкаслу»
  • 19:20
    • «Трактор» дома разгромил «Северсталь»
  • 19:16
    • «Дженоа» начал переговоры с «Аталантой» по поводу Миранчука
    Все новости спорта

    Кудашов: Поражение от «Сочи» встряхнуло команду, безусловно

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Динамо Автомобилист КХЛ
    Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов поделился впечатлениями после победы над «Автомобилистом» (7:1)

    Алексей Кудашов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алексей Кудашов

    «Хочу поблагодарить болельщиков, они создали прекрасную атмосферу. Игра подстать. Движение было хорошее — это самое важное.

    Несколько ключевых моментов: игра в большинстве и меньшинстве и ответственное отношение к голевым шансам.

    Поражение от "Сочи" встряхнуло команду, безусловно. Те, кто не был в сборных, набирают игровой ритм, те, кто был в сборной, вздохнули немного и пришли в себя.

    По двум играм оценивать Яковлева не хотелось бы. Он и тренировался немного. Но я не раз говорил, что мы доверяем молодежи, развиваем ее и смотрим.

    Он неплохо себя проявил в "Динамо" Санкт-Петербург, у него есть скорость, бросок, желание. По двум матчам оценивать сложно, но то, что у Пети есть все качества, чтобы закрепиться здесь — это безусловно», — сказал Кудашов пресс-службе бело-голубых.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как закончится «О Класико» в Кубке Португалии?
  • «Порту» — «Бенфика». Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
  • Продолжит ли СКА выносить соперников в гостях?
  • «Сибирь» — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.22
    •
  • Страдания «Куньлуня» продолжатся в игре с «Динамо» Минск?
  • «Куньлунь» — «Динамо» Минск. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.30
  • Экспресс дня 24 декабря
  • Сегодня в 19:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Сибирь — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 13:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Куньлунь — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Лейкерс — Сан-Антонио
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Даллас — Милуоки
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротур
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие