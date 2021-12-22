Марьямяки: Мы начали матч с минским «Динамо» не на своем уровне

Лаури Марьямяки Фото: globallookpress.com
«Мы начали этот матч не на том уровне, на котором мы можем выступать.
Затем, во втором и третьем периоде, мы играли очень хорошо, создали много моментов, хотя и были проблемы с реализацией.
Доволен, что в итоге мы выиграли в овертайме. Если смотреть на результат, на статистику, то сегодня мы были лучше соперника.
Некоторые наши игроки уже вернулись после болезни, теперь у нас будет несколько дней перед следующей игрой, чтобы остальные тоже отдохнули.
Зато у нас опыт получают такие парни, как Кристьян Комбе, который набирается опыта и будет хорошим дополнением к составу весной», — приводит слова тренера сайт КХЛ.