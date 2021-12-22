Марьямяки: Мы начали матч с минским «Динамо» не на своем уровне

Главный тренер «Йокерита»подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против минского(2:1 ОТ).

«Мы начали этот матч не на том уровне, на котором мы можем выступать.

Затем, во втором и третьем периоде, мы играли очень хорошо, создали много моментов, хотя и были проблемы с реализацией.

Доволен, что в итоге мы выиграли в овертайме. Если смотреть на результат, на статистику, то сегодня мы были лучше соперника.

Некоторые наши игроки уже вернулись после болезни, теперь у нас будет несколько дней перед следующей игрой, чтобы остальные тоже отдохнули.

Зато у нас опыт получают такие парни, как Кристьян Комбе, который набирается опыта и будет хорошим дополнением к составу весной», — приводит слова тренера сайт КХЛ.