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    Рижское «Динамо» выиграло у «Витязя»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Витязь Динамо Рига
    Рижское «Динамо» в выездном матче регулярного сезона КХЛ одолело «Витязь». Матч завершился победой рижан со счетом 3:2 после овертайма.

    Игроки «Динамо»
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    Игроки «Динамо»

    Победная шайба в дополнительное время была записана на счет Лукаша Радила.

    Этой победой «Динамо» прервало 5-матчевую серию поражений. В западной конференции команда остается последней с 32 очками.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Витязь» (Подольск) — «Динамо» (Рига) — 2:3 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 0:1)
    Голы: Аалтонен — 8 (бол., Оямяки, Кемиляйнен), 9:00 — 1:0. Червены — 7 (бол., Мейя, Карьялайнен), 10:59 — 1:1. Лорито — 3 (бол., Дарзиньш), 34:54 — 1:2. Попов — 1 (Аалтонен, Мусин), 52:54 — 2:2. Радил — 8 (Фрейбергс), 60:44 — 2:3Вратари: Ежов — ГудачекШтраф: 10 — 10Броски: 31 (8+11+12+0) — 21 (4+11+4+2)

    «Витязь» имеет на пункт больше и занимает строчку выше. До этого он выиграл 2 раза подряд.

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