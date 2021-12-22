Рижское «Динамо» выиграло у «Витязя»

Игроки «Динамо» Фото: globallookpress.com
Победная шайба в дополнительное время была записана на счет Лукаша Радила.
Этой победой «Динамо» прервало 5-матчевую серию поражений. В западной конференции команда остается последней с 32 очками.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Витязь» (Подольск) — «Динамо» (Рига) — 2:3 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 0:1)
Голы: Аалтонен — 8 (бол., Оямяки, Кемиляйнен), 9:00 — 1:0. Червены — 7 (бол., Мейя, Карьялайнен), 10:59 — 1:1. Лорито — 3 (бол., Дарзиньш), 34:54 — 1:2. Попов — 1 (Аалтонен, Мусин), 52:54 — 2:2. Радил — 8 (Фрейбергс), 60:44 — 2:3Вратари: Ежов — ГудачекШтраф: 10 — 10Броски: 31 (8+11+12+0) — 21 (4+11+4+2)
«Витязь» имеет на пункт больше и занимает строчку выше. До этого он выиграл 2 раза подряд.