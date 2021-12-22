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    Брызгалов: Снова на Олимпиаде будет уровень даже не ЧМ, а Евротура

    Хоккей Сборная России ЕвротурКоронавирус в спорте
    Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов прокомментировал отказ НХЛ от участия в Олимпийских играх-2022.

    Илья Брызгалов
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    Илья Брызгалов

    «Лига поступила в своих интересах. Да, может быть, это эгоистично и несправедливо по отношению к болельщикам мирового хоккея, но они прежде всего должны заботится о себе, о финансовом благополучии лиги и здоровье персонала.

    Руководство НХЛ посчитало, что у них все совсем из рук вон плохо идет с ковидом и подвергать игроков еще большему риску будет неблагоразумно.

    Это непростая ситуация, нельзя сказать, что кто-то принял правильное или неправильное решение.

    Но, конечно, все хотели, чтобы игроки НХЛ были на Олимпиаде и показали хоккей высочайшего класса, поэтому с точки зрения хоккейных болельщиков это кажется неправильным.

    Снова будет уровень даже не чемпионата мира, а Евротура. Все будет серо, убого, уныло, игроки будут на шайбу лаять. Будем смотреть...

    А у российских ребят просто нет выбора. Им скажут — поехали, и они поедут. Разве кто-то может сказать, что не поедет?

    Как вы себе представляете перенос хоккейного олимпийского турнира? Это смешно, как вы соберете игроков, где это будет, когда — через год после Олимпиады будете доигрывать ее?» — сказал Брызгалов «Чемпионату».

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