Брызгалов: Снова на Олимпиаде будет уровень даже не ЧМ, а Евротура

Бывший вратарь сборной Россиипрокомментировал отказ НХЛ от участия в Олимпийских играх-2022.

«Лига поступила в своих интересах. Да, может быть, это эгоистично и несправедливо по отношению к болельщикам мирового хоккея, но они прежде всего должны заботится о себе, о финансовом благополучии лиги и здоровье персонала.

Руководство НХЛ посчитало, что у них все совсем из рук вон плохо идет с ковидом и подвергать игроков еще большему риску будет неблагоразумно.

Это непростая ситуация, нельзя сказать, что кто-то принял правильное или неправильное решение.

Но, конечно, все хотели, чтобы игроки НХЛ были на Олимпиаде и показали хоккей высочайшего класса, поэтому с точки зрения хоккейных болельщиков это кажется неправильным.

Снова будет уровень даже не чемпионата мира, а Евротура. Все будет серо, убого, уныло, игроки будут на шайбу лаять. Будем смотреть...

А у российских ребят просто нет выбора. Им скажут — поехали, и они поедут. Разве кто-то может сказать, что не поедет?

Как вы себе представляете перенос хоккейного олимпийского турнира? Это смешно, как вы соберете игроков, где это будет, когда — через год после Олимпиады будете доигрывать ее?» — сказал Брызгалов «Чемпионату».