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    Россия одолела Швецию в матче второго тура Кубка Первого канала

    Хоккей Кубок Первого канала Евротур Сборная России Сборная Швеции
    Сборная России одержала победу над командой Швеции (1:0) в матче второго тура Кубка Первого канала.

    Россия — Швеция
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    Россия — Швеция

    Победный гол забил защитник Вячеслав Войнов на 48-й минуте. Гусев выдержал паузу и сделал передачу на дальнюю штангу, шведский защитник не смог зачистить пятак, позволив Войнову протолкнуть шайбу в угол ворот.

    Ворота российской команды защищал Иван Федотов.

    Еврохоккейтур. Кубок Первого канала
    Швеция — Россия — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
    Гол: Войнов — 1 (Гусев, Ткачев), 47:55 — 0:1Вратари: Хелльберг (57:44) — ФедотовБроски: 34 (10+8+16) — 26 (7+9+10)Штраф: 4 — 2

    После двух туров россияне занимают место 1-е место в турнирной таблице, набрав 6 очков. Швеция, сыграв одну игру, идет на пятой позиции.

    18 декабря российская команда сыграет со сборной Чехии. Начало — в 15.30 (мск)

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