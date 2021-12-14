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    Худобин прошел процедуру драфта отказов и отправится в АХЛ

    Хоккей Прогнозы на НХЛ Даллас Старз НХЛ
    Российский вратарь «Даллас Старз» Антон Худобин прошел процедуру драфта отказов, сообщил инсайдер Эллиотт Фридман.

    Антон Худобин
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    Антон Худобин

    Ни один из клубов НХЛ не забрал 35-летнего Худобина и теперь россиянина отправят в АХЛ, где он будет выступать за фарм-клуб «Старз».

    Голкипер не играл с 18 ноября. В этом сезоне он одержал 3 победы в 7 матчах за техасцев, отражая 87,3% бросков при коэффициенте надежности 3,73.

    Худобин выступает за «Даллас» с сезона-2018/19. Ранее он играл в НХЛ за «Миннесоту», «Бостон», «Каролину» и «Анахайм». В КХЛ он защищал цвета «Магнитки» и «Атланта».

    Контракт Худобина с кэпхитом 3,33 миллиона долларов действует до завершения сезона-2022/23.

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