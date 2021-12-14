Худобин прошел процедуру драфта отказов и отправится в АХЛ

Российский вратарь «Даллас Старз»прошел процедуру драфта отказов, сообщил инсайдер Эллиотт Фридман.

Ни один из клубов НХЛ не забрал 35-летнего Худобина и теперь россиянина отправят в АХЛ, где он будет выступать за фарм-клуб «Старз».

Голкипер не играл с 18 ноября. В этом сезоне он одержал 3 победы в 7 матчах за техасцев, отражая 87,3% бросков при коэффициенте надежности 3,73.

Худобин выступает за «Даллас» с сезона-2018/19. Ранее он играл в НХЛ за «Миннесоту», «Бостон», «Каролину» и «Анахайм». В КХЛ он защищал цвета «Магнитки» и «Атланта».

Контракт Худобина с кэпхитом 3,33 миллиона долларов действует до завершения сезона-2022/23.