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    Йохан Маттссон подписал контракт с «Автомобилистом»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист
    Вратарь рижского «Динамо» Йохан Маттссон подписал контракт с екатеринбургским «Автомобилистом», сообщает официальный клуба.

    Йохан Маттссон
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    Йохан Маттссон

    29-летний голкипер проводит первый сезон в Континентальной хоккейной лиге. Сейчас на его счету 28 матчей, но ни в одном из них он не оформил шат-аут. Ранее шведский вратарь играл на родине за «Юргорден», «Бьоркловен», «Тимре» и «Фрелунду». Во «Фрилунде» голкипер провел четыре предыдущих сезона.

    После 38 игр рижское «Динамо» с 30 очками занимает последнее, 12 место в таблице Западной конференции, «Автомобилист» набрал 39 баллов в 39 встречах и расположился на седьмой строчке на Востоке.

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