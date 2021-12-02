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    «Амур» обыграл «Трактор» в матче КХЛ

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Амур Трактор
    «Амур» на выезде победил «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:0 (2:0, 0:0, 0:0).

    «Амур» обыграл «Трактор» в матче КХЛ
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    «Амур» обыграл «Трактор» в матче КХЛ

    В составе победителей по шайбе забросили Иван Николишин и Роман Любимов.

    КХЛ Регулярный чемпионат
    «Трактор» (Челябинск) — «Амур» (Хабаровск) — 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)
    Голы: Николишин — 7 (бол., Файзуллин, Горшков), 3:42 — 0:1. Любимов — 3 (бол., Томашек, Ленц), 16:15 — 0:2Голы: Гарипов — Бартошак (Евграфов, 37:32, Бартошак, 38:26)Штраф: 6-4Броски: 39 (6+19+14) — 30 (16+9+5)

    «Трактор» занимает второе место в таблице Восточной конференции КХЛ, «Амур» идет девятым.

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