«Амур» обыграл «Трактор» в матче КХЛ Фото: globallookpress.com
В составе победителей по шайбе забросили Иван Николишин и Роман Любимов.
КХЛ Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) — «Амур» (Хабаровск) — 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)
Голы: Николишин — 7 (бол., Файзуллин, Горшков), 3:42 — 0:1. Любимов — 3 (бол., Томашек, Ленц), 16:15 — 0:2Голы: Гарипов — Бартошак (Евграфов, 37:32, Бартошак, 38:26)Штраф: 6-4Броски: 39 (6+19+14) — 30 (16+9+5)
«Трактор» занимает второе место в таблице Восточной конференции КХЛ, «Амур» идет девятым.