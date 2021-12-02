Кравец: Большую часть матча с «Трактором» мы оборонялись — это естественно

Главный тренер «Амура»прокомментировал победу над(2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Мы очень рады, что победили такую серьезную и сильную команду. Перед игрой смотрели состав соперника — практически нет "дырочек" в этом составе.

Мы сказали ребятам, что в таком матче нужен командный дух, самоотверженность от всех, хорошая игра вратаря и выполнение игрового задания. Все это мы сделали.

Забили в большинстве, что важно. Большую часть матча мы оборонялись — это естественно. Но оборонялись хорошо. И, конечно, хорошо сыграл вратарь. Его с первым "сухарем".

Просто молодец. То, что вышел второй вратарь молодой — тоже положительные эмоции, которые помогли нам обыграть сильную команду "Трактор".

За счет чего удается побеждать сильных соперников? За счет того, что я уже сказал: командных действий, выполнения задания, огромного желания.

В сегодняшней игре был момент, когда 3-4 человека у нас по очереди поймали на себя шайбу. Это важно.

И, естественно, у игроков есть свои сильные качества, и в этих матчах у нас получается, что они их используют. Это и приносит победу», — приводит слова тренера пресс-служба «Трактора».