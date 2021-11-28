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    «Йокерит» обыграл «Локомотив», «Торпедо» уступило минскому «Динамо»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Йокерит Локомотив
    Финский «Йокерит» обыграл ярославский «Локомотив» (2:0) в домашнем матч регулярного чемпионата КХЛ.

    «Йокерит»
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    «Йокерит»

    В составе победителей по шайбе забросили Алекс Грант и Юлиус Юнттила.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Йокерит» (Хельсинки) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
    Голы: Грант — 4 (Скленичка, Йоэнсуу), 54:17 — 1:0. Юнттила — 3, 59:15 — 2:0Вратари: Ювонен — Паскуале (57:38 — 59:15)Броски: 24 (5+10+9) — 21 (6+9+6)Штраф: 6 — 6

    Благодаря этой победе «Йокерит» укрепил свое лидерство в Западной конференции (48 очков), оторвавшись от «Динамо» на 4 очка. «Локо» идет на 6-й позиции Запада: 40 очков после 34 игр.

    Все прогнозы на КХЛ

    Минское «Динамо» одержало домашнюю победу над нижегородским «Трактором» со счетом 2:1.

    На 10-й минуте хозяев вывел вперед Никита Пышкайло, во втором периоде Дмитрий Коробов увеличил преимущество белорусской команды.

    Челябинцы смогли отыграть лишь одну шайбу усилиями Теему Пулккинена в заключительном отрезке матча.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Минск) — «Трактор» (Челябинск) — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
    Голы: Пышкайло — 2 (Демков), 9:51 — 1:0. Коробов — 2 (Демков, Бек), 35:36 — 2:0. Пулккинен — 17 (бол., Бэйлен, Ткачев), 47:47 — 2:1Вратари: Рыбар — Гарипов (58:09)Броски: 25 (9+11+5) — 30 (8+6+16)Штраф: 16 — 12

    «Трактор» с 53 очками занимает 2-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо» идет 8-м на Западе (38).

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