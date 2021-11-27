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    Бабенко: «Витязь» забивает достаточно, а пропускает еще больше

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Витязь Барыс КХЛ
    Главный тренер «Витязя» Юрий Бабенко прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (3:1).

    Юрий Бабенко
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    Юрий Бабенко

    «Поздравляю ребят и наших болельщиков с победой! Непростой матч, очень много играли в нашей зоне, много бросков нанес соперник.

    Надо отдать должное, что в ключевом моменте выстояли в меньшинстве, хоть и пропустили одну шайбу. Достаточно серьезно мы отнеслись к моментам, не так много их было, но забили.

    Забиваем достаточно, а пропускаем еще больше. В начале сезона много залетало в меньшинстве, немного исправили ситуацию, когда более строго играем, тогда результат положительный.

    Стараемся, работаем над этим», — цитирует тренера сайт «Барыса».

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