Бабенко: «Витязь» забивает достаточно, а пропускает еще больше

Главный тренер «Витязя»прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против(3:1).

«Поздравляю ребят и наших болельщиков с победой! Непростой матч, очень много играли в нашей зоне, много бросков нанес соперник.

Надо отдать должное, что в ключевом моменте выстояли в меньшинстве, хоть и пропустили одну шайбу. Достаточно серьезно мы отнеслись к моментам, не так много их было, но забили.

Забиваем достаточно, а пропускаем еще больше. В начале сезона много залетало в меньшинстве, немного исправили ситуацию, когда более строго играем, тогда результат положительный.

Стараемся, работаем над этим», — цитирует тренера сайт «Барыса».