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    ЦСКА в овертайме обыграл «Йокерит»

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    В матче чемпионата КХЛ ЦСКА на выезде победил «Йокерит» со счетом 3:2 ОТ.

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    У финнов дублем отметился Вели-Матти Савинайнен. По шайбе в составе гостей забросили Сергей Плотников и Сергей Андронов.

    Победу «армейцам» в овертайме принес точный бросок Антона Слепышева.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Йокерит» (Хельсинки) — ЦСКА (Москва) — 2:3 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 0:1)
    Голы: Плотников — 12 (бол., Слепышев, Григоренко), 7:50 — 0:1. Савинайнен — 4 (О`Нилл, Йенсен), 24:37 — 1:1. Савинайнен — 5 (Йенсен), 31:18 — 2:1. Андронов — 5 (Дальбек), 46:19 — 2:2. Слепышев — 6 (Григоренко), 62:08 — 2:3Вратари: Линдбек — ФедотовШтраф: 10 — 4Броски: 25 (9+7+9+0) — 41 (8+20+12+1)

    ЦСКА с 42 очками поднялся на 4 место в Западной конференции. «Йокерит» с 45 баллами занимает первое место.

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