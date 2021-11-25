«Магнитка» вырвал победу в серии буллитов у минского «Динамо»

Магнитогорскийодержал победу в серии буллитов над минским(5:4 ПБ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Брендэн Лайпсик, Семен Кошелев, Филипп Майе, Денис Зернов, а решающий буллит реализовал Джош Карри.

За гостей шайбы забрасывали Александр Суворов, Артем Демков, Адам Альмквист и Тайлер Граовац.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Металлург» (Магнитогорск) — «Динамо» (Минск) — 5:4 Б (0:2, 0:2, 4:0, 0:0, 1:0) Голы: Суворов — 3 (Стремвалль), 10:44 — 0:1. Демков — 3 (бол., Бек, Альмквист), 13:19 — 0:2. Альмквист — 3 (Стремвалль), 24:52 — 0:3. Граовац — 7 (Алистров), 36:18 — 0:4. Лайпсик — 11 (Никонцев, Земченок), 43:14 — 1:4. Кошелев — 7 (Минулин, Хультстрем), 49:23 — 2:4. Майе — 11 (Земченок, Голдобин), 52:37 — 3:4. Зернов — 8 (Яковлев, Хультстрем), 58:40 — 4:4Победный буллит: КарриВратари: Олкинуора (Кошечкин, 24:52, 58:19 — 58:40) — РыбарБроски: 33 (5+11+16+1) — 24 (7+14+1+2)Штраф: 6 — 8

«Металлург» набрал 53 очка и остался на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо» идет седьмым на Западе, набрав 36 очков.

28 ноября магнитогорцы отправятся в гости к «Куньлуню», а клуб из Минска в тот же день на своем поле встретится с «Трактором».