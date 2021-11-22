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    «Динамо» обыграло «Куньлунь», «Северсталь» победила «Витязь» в серии буллитов

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    Завершились все поединки игрового дня Континентальной хоккейной лиги.

    «Динамо» — «Куньлунь»
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    «Динамо» — «Куньлунь»

    В одном из них московское «Динамо» выиграло у «Куньлуня» со счетом 4:1. Самым результативным у победителей оказался Станислав Галиев, сделавший дубль и отдавший одну голевую передачу.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо М» (Москва) — «Куньлунь» (Пекин) — 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)
    Голы: Ведин — 4 (бол., Сергеев, Галиев), 14:25 — 1:0. П. Фу — 5 (Вонг), 14:48 — 1:1. Галиев — 15 (бол., Шипачев, О`Делл), 16:27 — 2:1. Галиев — 16 (бол., Сергеев, Шипачев), 24:19 — 3:1. О`Делл — 10 (Линдберг, Рашевский), 58:02 — 4:1Вратари: Бочаров — ЛазушинШтраф: 10 — 18Броски: 37 (12+13+12) — 16 (6+5+5)

    У «Динамо» 5 побед подряд, 42 очка и второе место в Западной конференции.

    В другом матче «Северсталь» одержала гостевую победу над « Витязем», выиграв в серии буллитов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Витязь» (Подольск) — «Северсталь» (Череповец) — 1:2 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Оямяки — 20 (Одетт), 10:18 — 1:0. Емец — 3 (Тимашов, Моисеев), 55:39 — 1:1Победный буллит: ГераськинВратари: Ежов — ПодъяпольскийШтраф: 10 — 10Броски: 26 (11+9+4+2) — 29 (7+6+13+3)

    Гости сравняли за 4 минуты до конца встречи благодаря шайбе Ивана Емеца. Победный буллит забросил Игорь Гераськин.

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