«Нефтехимик» — «Локомотив»: счет матча 1:0, обзор гола

Нижнекамскийобыграл ярославскийв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Нижнекамске, завершилась со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).

Единственную шайбу на 14-й минуте забросил Рональд Кнот броском из своей зоны.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) Гол: Кнот — 3 (Бикмуллин, Воробьев), 13:41 — 1:0Вратари: Судницин — Исаев (58:40)Штраф: 6 — 12Броски: 25 (9+11+5) — 35 (10+9+16)

В турнирной таблице Восточной конференции «Нефтехимик» поднялся на седьмое место (32 очка). «Локомотив» идет шестым на Западе (37 очков).

В еще одном матче ХК «Сочи» у себя дома одолел рижское «Динамо» — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).

На 14-й минуте в составе хозяев заброшенной шайбой отличился латвийский защитник Янис Якс.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Сочи» (Сочи) — «Динамо» (Рига) — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) Гол: Якс — 4 (бол., Глотов, Рундблад), 13:54 — 1:0Вратари: Хелльберг — Гудачек (59:26)Штраф: 6 — 4Броски: 18 (5+8+5) — 16 (3+2+11)

В турнирной таблице Западной конференции «Сочи» занимает десятое место (26 очков), а рижское «Динамо» — 11-е (25 очков).