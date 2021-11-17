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    «Металлург» победил «Амур», «Нефтехимик» оказался сильнее автомобилиста

    Хоккей КХЛ Автомобилист Амур Металлург Мг Нефтехимик Прогнозы на КХЛ
    Состоялись два матча игрового дня регулярного сезона КХЛ. В одном из них магнитогорский «Металлург» победил «Амур» со счетом 5:2.

    «Магнитка» прервала серию поражений в КХЛ
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    «Магнитка» прервала серию поражений в КХЛ

    У победителей отметились Филипп Майе, Артем Минулин, Николай Голдобин, Никита Коростелев и Семен Кошелев.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Амур» (Хабаровск) — 5:2 (0:2, 3:0, 2:0)
    Голы: Ленц — 5 (Галузин, Любимов), 7:25 — 0:1. Йордан — 3 (бол., Галузин), 18:38 — 0:2. Майе — 10 (Лайпсик), 22:01 — 1:2. Минулин — 3 (Карпов, Карри), 26:04 — 2:2. Голдобин — 11 (бол., Хультстрем), 27:50 — 3:2. Коростелев — 9 (Минулин), 42:18 — 4:2. Кошелев — 6 (мен., Маклюков), 47:31 — 5:2Вратари: Олкинуора — АликинШтраф: 8 — 6Броски: 41 (9+18+14) — 24 (7+7+10)

    Благодаря победе «Металлург» прервал серию из трех поражений.

    В другом матче «Нефтехимик» на выезде победил «Автомобилист» со счетом 4:3.

    За команду из Нижнекамска шайбами отметились Булат Шафигуллин, Ансель Галимов, Егор Попов и Сергей Купцов. У хозяева по шайбе на свой счет записали Райан Спунер, Сергей Шумаков и Стефан да Коста.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:4 (1:1, 0:2, 2:1)
    Голы: Шафигуллин — 4, 16:41 — 0:1. Спунер — 9 (бол., Блэкер, Мэйсек), 18:13 — 1:1. Галимов — 4 (мен., Шафигуллин), 21:32 — 1:2. Е.А. Попов — 8 (Секстон), 30:10 — 1:3. Шумаков — 9 (бол., Макеев, Гуркин), 51:18 — 2:3. Купцов — 2 (Кнот), 52:24 — 2:4. Да Коста — 12 (Принс, Шумаков), 59:25 — 3:4Вратари: Галкин (56:12) — СудницинШтраф: 10 — 12Броски: 36 (9+9+18) — 26 (6+15+5)

    Для «Автомобилиста» это уже третье поражение подряд.

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