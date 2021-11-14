Третьяк: Все думали, что мы выиграем три матча, но трудно каждый год давать такой результат

Президент ФХРпрокомментировал победу сборной России в заключительном матче Кубка «Карьялы» против Чехии (5:2).

Команда заняла третье место на турнире, проиграв ранее Финляндии (0:3) и Швеции (2:4).

«Игра понравилась, выиграли у хорошей команды, забили пять шайб. Наша молодежь с каждой игрой приобрела опыт.

Сделали правильные выводы. После удалений стали играть аккуратно, использовали все моменты и реализовали два удаления, почувствовали вкус победы.

Все думали, что мы выиграем все три матча, но трудно каждый год давать такой результат, тем более у нас много молодых игроков.

Нужно и побеждать, и определить состав на молодежный чемпионат мира, видите, что и турнир четырех мы хорошо проводим. Самое главное — не ошибиться в составе.

Что касается Олимпиады, если НХЛ поедет, то мало шансов, чтобы кто-то из этого состава пробился на Кубок Первого канала и Олимпиаду, если НХЛ не поедет, то посмотрим, все зависит от тренеров.

По поводу Шугаева — обе игры он провел хорошо, очень перспективный вратарь, на него можно положиться», — сказал Третьяк ТАСС.