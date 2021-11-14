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    • Сборная России выиграла у Чехии и заняла третье место на Кубке Карьяла
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    Третьяк: Все думали, что мы выиграем три матча, но трудно каждый год давать такой результат

    Хоккей Сборная России Сборная Чехии Кубок Карьяла Евротур
    Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал победу сборной России в заключительном матче Кубка «Карьялы» против Чехии (5:2).

    Владислав Третьяк
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    Владислав Третьяк

    Команда заняла третье место на турнире, проиграв ранее Финляндии (0:3) и Швеции (2:4).

    «Игра понравилась, выиграли у хорошей команды, забили пять шайб. Наша молодежь с каждой игрой приобрела опыт.

    Сделали правильные выводы. После удалений стали играть аккуратно, использовали все моменты и реализовали два удаления, почувствовали вкус победы.

    Все думали, что мы выиграем все три матча, но трудно каждый год давать такой результат, тем более у нас много молодых игроков.

    Нужно и побеждать, и определить состав на молодежный чемпионат мира, видите, что и турнир четырех мы хорошо проводим. Самое главное — не ошибиться в составе.

    Что касается Олимпиады, если НХЛ поедет, то мало шансов, чтобы кто-то из этого состава пробился на Кубок Первого канала и Олимпиаду, если НХЛ не поедет, то посмотрим, все зависит от тренеров.

    По поводу Шугаева — обе игры он провел хорошо, очень перспективный вратарь, на него можно положиться», — сказал Третьяк ТАСС.

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