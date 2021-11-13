Третьяк: Голом Мичкова будут восхищаться во всех хоккейных странах

Президент Федерации хоккея России (ФХР)считает, что форвард сборной Россиипродемонстрировал мастерство и психологическую устойчивость.

В субботу сборная России уступила шведам в матче Кубка Карьяла (2:4). Мичков отличился на 22-й минуте, забив гол в стиле лакросс и став самым молодым автором шайбы в истории национальной команды.

«Когда Мичков забил свой супергол, я искренне за него порадовался. Матвей молодец! В такой ответственной международной игре забросить шайбу в таком стиле.

Это не только мастерство, это еще и психология. Нападающий безупречно выполнил сложный технический элемент в очень нужный момент.

Классный, качественный гол. Им будут восхищаться во всех хоккейных странах. Что ж, Матвей заслужил самых искренних эмоций и похвал», — сказал Третьяк «Матч ТВ».