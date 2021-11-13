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    Третьяк: Голом Мичкова будут восхищаться во всех хоккейных странах

    Хоккей Сборная России Сборная Швеции Кубок Карьяла Евротур
    Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк считает, что форвард сборной России Матвей Мичков продемонстрировал мастерство и психологическую устойчивость.

    Владислав Третьяк
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    Владислав Третьяк

    В субботу сборная России уступила шведам в матче Кубка Карьяла (2:4). Мичков отличился на 22-й минуте, забив гол в стиле лакросс и став самым молодым автором шайбы в истории национальной команды.

    «Когда Мичков забил свой супергол, я искренне за него порадовался. Матвей молодец! В такой ответственной международной игре забросить шайбу в таком стиле.

    Это не только мастерство, это еще и психология. Нападающий безупречно выполнил сложный технический элемент в очень нужный момент.

    Классный, качественный гол. Им будут восхищаться во всех хоккейных странах. Что ж, Матвей заслужил самых искренних эмоций и похвал», — сказал Третьяк «Матч ТВ».

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