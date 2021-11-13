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    Плющев: У российский сборной на Кубке Карьяла нет цельности

    Хоккей Сборная России Сборная Финляндии Сборная Швеции Кубок Карьяла Евротур
    Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал два поражения национальной команды на Кубке Карьяла.

    Владимир Плющев
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    Владимир Плющев

    Россияне на первом этапе Еврохоккейтура уступили сначала Финляндии (0:3)? а потом и Швеции (2:4).

    «Я думаю, что результат на табло, нет смысла его оценивать, все, кто смотрел игру, видели, что в ней и как.

    Почему в прошлом году молодежная команда показывала лучший результат? Тогда была цельная команда с определенными своими настроениями, своей политикой, которая приехала на Кубок Карьяла специально для того, чтобы получить игровую практику перед молодежным чемпионатом мира, потому что пандемия внесла определенные нюансы в подготовку.

    Сейчас команда собрана частично из молодежи, частично из взрослых игроков, то есть нет этой цельности.

    Соперник в прошлом году тоже был немного другой. Сейчас, например, финны выступают очень приличным составом, а в прошлом — и шведы, и финны, и чехи были в далеко не идеальных составах.

    Сейчас шведы выглядели довольно неплохо, чехов я, правда, пока не видел, но игра нашей сборной не впечатляет во многих компонентах», — цитирует Плющева ТАСС.

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