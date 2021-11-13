Плющев: У российский сборной на Кубке Карьяла нет цельности

Бывший главный тренер сборной Россиипрокомментировал два поражения национальной команды на Кубке Карьяла.

Россияне на первом этапе Еврохоккейтура уступили сначала Финляндии (0:3)? а потом и Швеции (2:4).

«Я думаю, что результат на табло, нет смысла его оценивать, все, кто смотрел игру, видели, что в ней и как.

Почему в прошлом году молодежная команда показывала лучший результат? Тогда была цельная команда с определенными своими настроениями, своей политикой, которая приехала на Кубок Карьяла специально для того, чтобы получить игровую практику перед молодежным чемпионатом мира, потому что пандемия внесла определенные нюансы в подготовку.

Сейчас команда собрана частично из молодежи, частично из взрослых игроков, то есть нет этой цельности.

Соперник в прошлом году тоже был немного другой. Сейчас, например, финны выступают очень приличным составом, а в прошлом — и шведы, и финны, и чехи были в далеко не идеальных составах.

Сейчас шведы выглядели довольно неплохо, чехов я, правда, пока не видел, но игра нашей сборной не впечатляет во многих компонентах», — цитирует Плющева ТАСС.