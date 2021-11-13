Канада хочет выступить на Кубке Первого канала

Сборная Канады планирует принять участие в Кубке Первого канала в рамках подготовки к Олимпиаде-2022, утверждает TSN

Из-за того, что пандемия COVID-19 продолжает вызывать обеспокоенность у хоккейных федераций, сборная Канады готовится к участию в предстоящих международных турнирах.

Кубок Первого канала запланирован с 16 по 19 декабря в Москве. Основу канадской сборной на этом турнире должны составить игроки, которые выступают в КХЛ.

Также сборная Канады, по традиции, выступит на Кубке Шпенглера. В составе этой сборной сыграют канадские хоккеисты, которые выступают в Швейцарии и других европейских лигах.

Напомним, что сборная Канады, составленная из игроков европейских лиг, участвовала в Кубке Первого канала в 2017 году в качестве подготовки к Олимпиаде-2018.