ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ибрагимович не помог Швеции забить ГрузииГрузия заставила Швецию отсутствовать на поле
  • 00:41
    • Англия за тайм разгромила Албанию, Польша крупно обыграла Андорру
  • 00:39
    • Сборные Италии и Швейцарии сыграли вничью в матче квалификации ЧМ-2022
  • 00:43
    • Сборная Дании обыграла команду Фарерских островов
  • 00:18
    • Контавейт разгромила Плишкову на Итоговом чемпионате WTA
  • 23:31
    • «Барселона» объявила о возращении Дани Алвеса
    Все новости спорта

    Канада хочет выступить на Кубке Первого канала

    Хоккей Кубок Первого канала Евротур Сборная Канады
    Сборная Канады планирует принять участие в Кубке Первого канала в рамках подготовки к Олимпиаде-2022, утверждает TSN.

    Сборная Канады
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сборная Канады

    Из-за того, что пандемия COVID-19 продолжает вызывать обеспокоенность у хоккейных федераций, сборная Канады готовится к участию в предстоящих международных турнирах.

    Кубок Первого канала запланирован с 16 по 19 декабря в Москве. Основу канадской сборной на этом турнире должны составить игроки, которые выступают в КХЛ.

    Также сборная Канады, по традиции, выступит на Кубке Шпенглера. В составе этой сборной сыграют канадские хоккеисты, которые выступают в Швейцарии и других европейских лигах.

    Напомним, что сборная Канады, составленная из игроков европейских лиг, участвовала в Кубке Первого канала в 2017 году в качестве подготовки к Олимпиаде-2018.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Уругвай воспользуется отсутствием Месси в составе Аргентины?
  • Уругвай — Аргентина. Прогноз и ставки
  • 2.46
    •
  • Сможет ли Франция разгромить Казахстан?
  • Франция — Казахстан. Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • Реабилитируется ли Россия за недавнее поражение?
  • Швеция — Россия. Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.62
  • Экспресс дня 13 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.46
  • Прогноз на матч Уругвай — Аргентина
  • Футбол
  • Сегодня в 02:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Франция — Казахстан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.16
  • Прогноз на матч Швеция — Россия
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Черногория — Нидерланды
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.09
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Торонто — Калгари
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Саккари — Бадоса
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Бельгия — Эстония
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротур
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие