Канада хочет выступить на Кубке Первого канала

Сборная Канады Фото: globallookpress.com
Из-за того, что пандемия COVID-19 продолжает вызывать обеспокоенность у хоккейных федераций, сборная Канады готовится к участию в предстоящих международных турнирах.
Кубок Первого канала запланирован с 16 по 19 декабря в Москве. Основу канадской сборной на этом турнире должны составить игроки, которые выступают в КХЛ.
Также сборная Канады, по традиции, выступит на Кубке Шпенглера. В составе этой сборной сыграют канадские хоккеисты, которые выступают в Швейцарии и других европейских лигах.
Напомним, что сборная Канады, составленная из игроков европейских лиг, участвовала в Кубке Первого канала в 2017 году в качестве подготовки к Олимпиаде-2018.