Мичков: Было важно коснуться шайбы в первой же смене

Дебютант сборной Россииответил на вопросы после поражения от команды Финляндии (0:3) в матче Кубка Карьяла.

«Очень крутые эмоции. Спасибо, что дали такой шанс — дебютировать в национальной сборной России. Да, первая смена началась с броска. А дальше уже стало полегче играть. Было важно коснуться шайбы в первой же смене.

Мы проиграли этот матч. Поэтому не очень хорошие эмоции. Могут побить рекорд Овечкина, став самым молодым автором гола в сборной России? Конечно, хочется. Но еще больше хочется, чтобы команда побеждала в следующих играх, и мы набирали бы очки.

Я давления не чувствую. Все то же самое, как и было до этого, когда обо мне никто ничего не писал. Все так же, обычно.

В сборной собраны и кандидаты на Олимпиаду, и на молодежный чемпионат мира. Всегда приятно повариться в одной команде с такими мастерами. Проникнуться атмосферой, которая у них есть в клубах КХЛ. А кто-то играл в НХЛ, и это очень приятно. Для меня это большой опыт», — приводит слова Мичкова «Матч ТВ».